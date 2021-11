Kirsten Dunst (39) zieht auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich! Im vergangenen Frühjahr gab die Schauspielerin überraschend preis, dass sie mit ihrem Verlobten Jesse Plemons (33) den zweiten Nachwuchs erwartet – und rund drei Monate später war es dann endlich soweit: Ihr Sohn James Robert erblickte das Licht der Welt. Nun – ein halbes Jahr nach der Entbindung – stellt Kirsten mit ihren Kollegen in Los Angeles ihren neuen Film vor.

Am vergangenen Donnerstag fand die Premierenfeier des Westernfilms "The Power of the Dog" statt. Auch Kirsten warf sich für diesen Abend in ein schickes Outfit – sie begeisterte in einem langen blassgrünen Kleid, das komplett aus Blumenspitze bestand. Die US-Amerikanerin spielt neben Benedict Cumberbatch (45), Kodi Smit-McPhee und ihrem Partner Jesse eine der Hauptrollen.

Über ihr Babyglück halten sich Kirsten und Jesse ziemlich bedeckt – genau wie auch bei ihrem Erstgeborenen. Doch im vergangenen September ließ sich die stolze Mutter dann doch ein paar Details entlocken: "Er ist ein Engel, aber er ist ein hungriger Engel. Und ein schwerer Engel."

Getty Images Kirsten Dunst, Benedict Cumberbatch und Kodi Smit-McPhee

Getty Images Kirsten Dunst und Jesse Plemons

Getty Images Kirsten Dunst, Schauspielerin

