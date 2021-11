Travis Scott (29) will die Betroffenen unterstützen. Bei seinem Konzert im Rahmen des Astroworld-Festivals kam es vergangene Woche zu einer schlimmen Tragödie: Während einer Massenpanik wurden knapp 300 Menschen verletzt – neun starben. Der Sänger zeigte sich erschüttert ob der Geschehnisse und sprach sein Mitgefühl aus. Nun bot Travis den Angehörigen der Opfer öffentlich an, sich direkt bei seinem Team zu melden, um Unterstützung zu bekommen.

In einem Statement von Travis' Team, das Rolling Stone vorliegt, werden direkt die Angehörigen der Opfer adressiert. "Er ist bestürzt über die Situation, möchte ihnen sein Beileid aussprechen und so schnell wie möglich Hilfe leisten", erklärte sein Team und stellte dafür eine E-Mail-Adresse bereit. Dabei will Travis aber nichts forcieren: "Er will die Wünsche jeder Familie respektieren, wie sie am liebsten in Kontakt treten möchte." Zuvor teilte der US-Amerikaner seinen Fans bereits mit, dass er die Beerdigungskosten übernehmen wolle.

Während sich Travis mit diesem Statement nun wieder zu Wort meldete, warten die Fans bis jetzt vergeblich auf eins seiner Freundin Kylie Jenner (24). Diese geriet nach dem Drama in Kritik, da sie währenddessen Aufnahmen von den Krankenwagen im Netz teilte. Kurz danach sprach sie ihr Mitgefühl aus, doch seitdem ist es still um den Keeping Up with the Kardashians-Star geworden.

Getty Images Rapper Travis Scott beim Coachella-Festival 2017

Getty Images Travis Scott beim Astroworld-Festival, 2019

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner, 2019

