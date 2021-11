Gibt es etwa einen neuen Mann im Leben von Evanthia Benetatou (29)? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin erlebte dieses Jahr schon einige Höhen und Tiefen: Wenige Wochen vor der Geburt ihres Sohnes George Angelos trennte sich der Kindesvater Chris Broy (32) von ihr. Auch nach der Entbindung gab es bei dem einstigen Paar keine Versöhnung: Die Neu-Mama kümmert sich größtenteils alleine um ihr Baby. Doch ist Eva mittlerweile vielleicht gar nicht mehr Single? Sie war nun mit einem neuen Mann unterwegs!

Am Donnerstag besuchte die 29-Jährige die Jubiläumsshow der Designerin Gabriele Iazzetta in Berlin – und hielt das natürlich auch für ihre Fans in ihrer Instagram-Story fest. Doch die Influencerin war nicht alleine auf dem Event: Sie wurde von dem Musiker Daniele Terranova begleitet. Ob zwischen den beiden wohl mehr läuft? Seit einigen Tagen hat Eva ihre Beschreibung auf ihrem Profil geändert: In ihrer Bio stehen nun die Buchstaben DT mit einem Schloss-Emoji dahinter.

Bereits Ende Oktober hatte die Brünette durchblicken lassen, dass sie definitiv bereit für eine neue Beziehung sei. "Ich bin offen für eine neue Liebe", gab Eva im Promiflash-Interview ehrlich zu. Allerdings stellte sie direkt klar, dass sie nicht krampfhaft danach suchen wolle. "Irgendwann kommt der richtige Moment", zeigte sie sich hoffnungsvoll.

Instagram / evanthiabenetatou Chris Broy und Evanthia Benetatou, Oktober 2020

Instagram / iamdanieleterranova Daniele Terranova

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Mai 2021

