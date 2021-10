Gibt es bald Liebes-News von Evanthia Benetatou (29)? Seit Ende Juni dieses Jahres ist die Ex-Bachelor-Kandidatin nun Mutter des kleinen George Angelos. Doch der Weg dahin war nicht einfach. Der Vater des kleinen Jungen, Chris Broy, trennte sich im Frühjahr 2021 überraschend nach seiner Kampf der Reality Stars-Teilnahme von seiner Verlobten. Langsam geht es jedoch bergauf für Eva – und sie verriet jetzt gegenüber Promiflash Details über ihr aktuelles Liebesleben.

"Ich bin offen für eine neue Liebe", plauderte der Reality-TV-Star aus. Auf die Frage, ob sie aktiv auf der Suche sei, antwortete sie jedoch: "Ich lasse alles auf mich zu kommen und suche nicht krampfhaft danach. Irgendwann kommt der richtige Moment." Sie betonte außerdem, dass sie wählerischer geworden sei und in den letzten Monaten gelernt habe, sich selbst viel mehr wertzuschätzen. "Meine Situation ist auch nicht unbedingt einfach für einen neuen Partner. Er muss mein Kind genauso akzeptieren und lieben wie mich, beziehungsweise diese Umstände akzeptieren, so wie sie sind", erklärte die Single-Mama im Interview mit Promiflash.

Was für einen Typ Mann sie sucht, weiß die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin bereits ganz genau: "Ich bin eine Frau, die einen starken Mann an ihrer Seite braucht, der mit beiden Füßen im Leben steht und keinen 'Jungen', der sich noch finden muss." Glaubt ihr, Eva findet bald einen neuen Partner? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Evris Evanthia Benetatou und Chris Broy

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George Angelos

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de