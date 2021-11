Kim Kardashian (41) soll es tatsächlich erwischt haben! Seit einigen Wochen wird darüber spekuliert, dass die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit nach ihrem Ehe-Aus mit Kanye West (44) nun mit Pete Davidson (27) anbandelt. Bisher schweigen die beiden zu ihrer angeblichen Romanze. Insider sind dagegen umso redseliger und plaudern offen über das Kennenlernen. Angeblich plant Kim schon ihr nächstes Treffen mit dem Comedian, das direkt nach Paris Hiltons (40) Drei-Tage-Hochzeit stattfinden soll.

Die Unternehmerin soll ernste Gefühle für Pete haben. "Sie ist sehr in ihn verliebt und es scheint keine Affäre zu sein", äußerte eine Quelle gegenüber HollywoodLife. Kim möchte daher direkt nach Paris' Hochzeit wieder Zeit mit dem 27-Jährigen verbringen und vielleicht auch zu der Hochzeits-After-Party mit ihm zusammen gehen. Auch wenn sie mit dem Komiker lieber woanders wäre. "Kim fühlt sich Paris gegenüber ein wenig verpflichtet, da sie eng befreundet sind", erklärte der Insider.

Statt in Los Angeles würde die 41-Jährige mit ihrem Lover viel lieber in seiner Heimat New York sein. "Sie findet, dass die Stadt eine romantische Atmosphäre hat, die L.A. nicht hat. Und schließlich ist Kanye in L.A.. In einer idealen Welt würde Kim sich nach New York schleichen, aber das ist für sie niemals möglich", so die Quelle. Pete soll ihr aber klar gemacht haben, überall hinzukommen, wo sie ihn haben möchte.

Getty Images Kim Kardashian bei der amfAR-Gala in NYC im Februar 2019

Instagram / https://www.instagram.com/kimkardashian/ Paris Hilton und Kim Kardashian

MEGA Pete Davidson, Comedian

