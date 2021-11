Ed Sheeran (30) ist heute ein stolzer Vater einer Tochter namens Lyra Antarctica. Doch dass er sich überhaupt mal Papa nennen darf, das hielt der Sänger lange für unmöglich. Denn er und seine Frau Cherry Seaborn (29) haben zuvor große Schwierigkeiten, ein Kind zu bekommen. Kurz bevor das Paar dann eine Fruchtbarkeitsbehandlung startet, passiert es: Die Britin wird auf natürliche Weise schwanger. "Ich dachte wirklich, es sei ein Wunder", betont der "Thinking Out Loud"-Interpret gegenüber The Sun. Er hat auch eine Vermutung, was dazu führte, dass sein Kinderwunsch plötzlich doch in Erfüllung ging. Seine These erfahrt ihr im Video...

