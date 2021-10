Wie sieht es bei Ed Sheeran (30) mit der Familienplanung aus? Der weltberühmte Musiker hat mit seiner Ehefrau Cherry Seaborn (29) vor über einem Jahr seinen ersten Nachwuchs bekommen – ihre kleine Tochter Lyra Antarctica. Die Geburt der kleinen Maus hat das Leben des megaerfolgreichen Sängers ganz schön verändert. Könnte er sich nun nach dem ersten Jahr als Vater vorstellen, weiteren Nachwuchs mit seiner Cherry zu bekommen?

"Ich würde gerne mehr Kinder haben", verrät Ed im Interview mit The Sun. Doch das sei nun mal nicht allein seine Entscheidung. "Es kommt darauf an, was Cherry möchte, da es ihr Körper ist." Für die Mutter seines Kindes hat er nur herzerwärmende Worte übrig: "Ich bin wirklich stolz auf Cherry als Mutter. Sie ist so ein unglaublicher Mensch, ich bin voller Ehrfurcht", schwärmt der 30-Jährige.

Wie sehr die Familiengründung ihn verändert hat, plauderte Ed im Sommer in der Radioshow "New Music Daily" aus: "Früher war ich bei allem so maßlos, [...] ich habe immer das gemacht, worauf ich gerade Lust hatte und einfach zu mir genommen, was ich wollte." Doch als Cherry schließlich hochschwanger war, habe er seinen Lebensstil geändert. "Seitdem führe ich ein ziemlich cleanes, gesundes Leben", schilderte er.

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn im April 2018

Getty Images Ed Sheeran beim Glastonbury Festival 2017

