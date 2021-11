Bei The Masked Singer steht heute Abend schon das Halbfinale an. Mit Mülli Müller, der Heldin, dem Teddy, der Raupe Resi, dem Mops und dem Axolotl sind immer noch sechs kostümierte Stars im Rennen um den Sieg. Aber welcher verkleidete Promisänger sichert sich heute Abend einen Platz im großen Finale und wer muss sich verabschieden – und damit gleichzeitig seine Identität preisgeben? Wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, könnte es für den Teddy und den Mops eng werden.

In einer Promiflash-Umfrage zum "The Masked Singer"-Fan-Favoriten stimmten nur 37 von insgesamt 1.285 Teilnehmern für den etwas lädierten Teddybären. Somit landete der Promi unter diesem süßen Kostüm mit gerade einmal 2,9 Prozent der Stimmen auf dem letzten Platz – ob das bedeutet, dass die Fans sich heute Abend von dem Teddy verabschieden müssen? Auch der Mops konnte mit 113 Stimmen, also 8,8 Prozent, nicht allzu viele Zuschauer von sich überzeugen.

An der Spitze ist, wie schon in den Vorwochen, wieder Mülli Müller. Das plüschige Kostüm entzückt mit satten 52,1 Prozent der Stimmen mehr als die Hälfte der Umfrageteilnehmer – und liegt damit mit Abstand vorne. Den zweiten Platz sichert sich mit nur noch 16,1 Prozent die Raupe Resi.

ProSieben/Willi Weber Der Mops aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

ProSieben/Benjamin Kis Mülli Müller aus der "The Masked Singer"-Staffel

ProSieben/Benjamin Kis Die Raupe, "The Masked Singer"-Kostüm

