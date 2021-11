Heute Abend wird bei The Masked Singer wieder gerätselt, was das Zeug hält. Drei Promikandidaten mussten bei der Musikshow bereits ihre Masken ablegen. Jens Riewa (58), Pierre Littbarski (61) und Peter Kraus (82) wurden als kostümierte Sänger enttarnt. Wer unter den restlichen Kostümen steckt, ist allerdings noch ein Geheimnis. Die Zuschauer haben aber offenbar bereits einen klaren Favoriten. In einer Promiflash-Umfrage landet Mülli Müller erneut ganz vorne.

Schon in der vergangenen Woche konnte das kuschelige Müllmonster die meisten Promiflash-Leser von sich überzeugen – und daran hat sich auch in dieser Woche nichts geändert. Bei einer Umfrage, welcher "The Masked Singer"-Kandidat den Fans am besten gefällt, stimmten 607 von insgesamt 1.159 Lesern für Mülli. Satte 52,4 Prozent der Teilnehmer konnte der mysteriöse Promi in dem Plüschkostüm also in seinen Bann ziehen – wodurch Mülli sich mit Abstand den ersten Platz sichert. Auf Platz zwei und drei landen die Raupe und die Heldin mit jeweils 15,9 beziehungsweise 13,5 Prozent der Stimmen.

Eng könnte es heute Abend möglicherweise für den Phönix werden. Das bisher aufwendigste Kostüm der Show bekam bloß 1,5 Prozent der Stimmen und ist somit auf dem letzten Platz. Auch der Teddy, der in der vergangenen Woche krankheitsbedingt ausfiel, begeisterte gerade einmal 2,7 Prozent der Fans für sich.

ProSieben/Benjamin Kis Mülli Müller aus der "The Masked Singer"-Staffel

ProSieben/Benjamin Kis Die Raupe, "The Masked Singer"-Kostüm

ProSieben/Willi Weber Der Phönix, "The Masked Singer"-Kostüm

