Die Party geht in die nächste Runde! Paris Hilton (40) hat ihrem Partner Carter Reum am 11. November das Jawort gegeben. Für das It-Girl und ihre Gäste war das der Startschuss für eine dreitägige Mega-Fete! Nachdem sich die Hotelerbin gestern in vier verschiedenen traumhaften weißen Roben präsentierte, ging es an Tag zwei deutlich bunter zu: Unter dem Motto "Karneval" flashte Paris jetzt alle mit einem neonpinken Outfit!

Die Bilder vom Abendevent zeigen, wie sehr sich Paris auch bei diesem festlichen Anlass treu bleibt: Denn in der Vergangenheit spaltete sie immer wieder gerne ihre Fangemeinde mit schrillen Looks! Dass die "House of Wax"-Darstellerin an ihrer Hochzeitsfeier drei Tage lang ganz in Weiß rumlaufen würde, konnte sich daher kaum ein Beobachter vorstellen – zurecht: An Tag zwei verbindet Paris mit ihrem knallpinken Hochzeitskleid zwei Welten! Sie zeigt einerseits viel Bein und trägt eine herzförmige Sonnenbrille – andererseits zeigt der Schleier eindeutig, dass hier geheiratet wird.

Doch auch das Drumherum verdeutlicht die Megadimension der Trauung: Paris mietete einen ganzen Freizeitpark an, um dort mit ihren Gästen zu feiern. Auf den Bilden sind neben Riesenrad und Autoscooter auch viele typische kleine Buden zu sehen. Ein Schild am Eingang des Parks deutete auf die geschlossene Gesellschaft hin.

APEX / MEGA Das Riesenrad bei Paris Hiltons Hochzeit

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum, 2021

APEX / MEGA Der Autoscooter bei Paris Hiltons Hochzeit

