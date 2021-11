Außergewöhnliches Brautkleid! Hotelerbin Paris Hilton (40) gab ihrem Carter Reum am Donnerstag nach zwei Jahren Beziehung das Jawort. In einer pompösen Zeremonie feierte die Blondine ihre magische Traumhochzeit. Diese erfüllte für Paris alle Vorstellungen eines Märchens und das It-Girl freute sich, endlich ihren Prinzen gefunden zu haben. Nun versorgte die Blondine ihre Community mit ersten Bildern: Ihre hochgeschlossene Hochzeitsrobe war ein echter Hingucker und auch ihre anderen Looks hatten es in sich.

Paris meldete sich auf ihrem Instagram-Profil gleich mit mehreren Bildern ihres Outfits. Das maßgeschneiderte Kleid von Designer Oscar de la Renta (✝82) bezauberte durch einen angedeuteten Prinzessinnenstil. Während der obere Teil ihres Dresses leicht transparent ist, eng anliegt und mit einem groben weißen floralen Stickmuster bedeckt ist, fließen die Blütenapplikationen ab ihrer Taille auseinander und lassen den Blick auf den ausladenden Tüllrock zu. Ihre Community reagierte ausnahmslos begeistert auf den Look der Promilady.

Wie Page Six berichtete, trug Paris im Laufe der Feierlichkeiten ganze vier verschiedene weiße Kleider. Für den ersten Tanz entschied sie sich für ein schulterfreies Ballkleid von Ghalia Lav mit einer funkelnden Krone. Anschließend schlüpfte sie in ein langes, kristallbesetztes Modell mit einem Umhang von Pamella Roland. Den Abend ließ sie schließlich in einem kurzen Kleid von Oscar de la Renta ausklingen.

Anzeige

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum bei der LACMA-Gala 2021

Anzeige

Getty Images Paris Hilton im August 2021

Anzeige

LRNYC / MEGA Paris und Nicky Hilton im Juni 2021

Anzeige

Wie gefallen euch die Hochzeitslooks von Paris? Superschön! Nicht so mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de