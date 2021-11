Annemarie Carpendale (44) war tatsächlich der The Masked Singer-Teddy. Viele Zuschauer hatten schon darauf getippt, dass die Moderatorin unter dem plüschigen Kostüm steckt. Doch nicht jeder Fan der Show war so überzeugt. Immerhin moderiert die TV-Beauty im Anschluss immer das Magazin "red" live von der "The Masked Singer"-Bühne aus – und da war von einem Teddy-Kostüm keine Spur mehr. Wie hat Annemarie das bloß geschafft?

"Ich wusste, dass Andy schnell ist, aber so schnell?", schwärmte sie nach ihrer Enttarnung über ihren Stylisten. Bloß sechs Minuten habe es gedauert, sie von dem Teddy wieder zurück in die "red"-Moderatorin zu verwandeln, die die Fans kennen. Damit sie niemand erkennt, musste sie hinter den Kulissen allerdings ein bisschen tricksen: "Ich habe mich in der ersten Show 18 Mal umgezogen, damit es nicht auffällt. [...] Wir mussten uns die skurrilsten Ausreden einfallen lassen."

Rategast Joko Winterscheidt (42) konnte die 44-Jährige allerdings nicht täuschen. Er war sich schon nach dem Gesangsauftritt sicher, Annemarie erkannt zu haben – und zwar an ihrem Lachen. Hättet ihr damit gerechnet, dass Annemarie der "The Masked Singer"-Teddy ist? Stimmt ab!

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, TV-Moderatorin

© ProSieben/Julia Feldhagen Der "The Masked Singer"-Teddy

Getty Images Der Teddy bei "The Masked Singer"

