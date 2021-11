Wie nahe stehen sich Nathalie Volk (24) und ihr Ex Frank Otto (64) momentan? Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin sorgte in den vergangenen Wochen mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen: Die Brünette trennte sich von ihrem Verlobten Timur. Danach flammte wohl der Kontakt zu ihrem Ex Frank wieder auf. Einige Fans spekulieren sogar über ein Liebes-Comeback – aber wie viel Kontakt haben Nathalie und Frank momentan eigentlich?

In einem RTL-Interview am Samstagabend in Frankfurt entstand der Eindruck, dass die beiden regen Kontakt haben. So wusste der Unternehmer auch von den Herzproblemen, wegen denen die Beauty vor Kurzem erst ins Krankenhaus musste: "Ich weiß, dass ihr Herz ein bisschen verrückt spielt, wenn sie emotionale Belastung hat." Wie es allerdings zwischen den beiden weiterginge, wisse der 64-Jährige noch nicht. "Das kann ich auch nicht sagen, wie es weitergeht. Das ist nicht mein Cup of Tea, um den ich mich zu kümmern habe", deutete er an.

Ein gutes Verhältnis haben die beiden aber offenbar. Nathalie hatte ihrem Ex-Partner sogar persönlich von der Trennung von Timur erzählt: "Sie hat mich angerufen, damit ich es nicht aus der Presse erfahre. Es ist schon ein Vertrauensbeweis, dass sie mir sagt, dass ihre Beziehung beendet ist."

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und ihr Freund Timur

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Frank Otto im Juni 2017

MediaPunch/ActionPress Frank Otto und Nathalie Volk auf der MusiCares-Gala in Los Angeles

