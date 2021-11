Nathalie Volk (24) äußert sich endlich zu ihrer Trennung von Timur! Am Freitag bestätigte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin, dass sie und ihr Verlobter getrennte Wege gehen. Für die Fans eine große Überraschung, immerhin wirkten das Model und sein Liebster glücklich zusammen. Der Grund für das Liebes-Aus ist zwar weiterhin unklar. Doch nun hat Nathalie erstmals über die Trennung gesprochen.

Viel hat die 24-Jährige offenbar nicht mehr über ihren Ex Timur zu sagen. Eines machte sie nun aber deutlich: Nathalie lässt sich nicht unterkriegen und blickt nach vorn. "Es war eine schöne Zeit, aber es geht weiter!", erklärte sie kurz und bündig gegenüber RTL.

Um bei ihrem Partner zu sein, war Nathalie vor einigen Monaten in die Türkei gezogen. Nach der Trennung ging es für die Beauty nun wieder zurück nach New York. Das lässt zumindest ein aktueller Post vermuten. Auf einem Foto von sich vor der Skyline der Stadt schrieb sie: "Vor fünf Jahren bin ich in diese wunderschöne Stadt gezogen, die ich heute mein Zuhause nennen darf."

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Timur

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und ihr Ex-Partner Timur

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk in New York im Oktober 2021

