Collien Ulmen-Fernandes (40) plaudert aus, was bei ihrer Familie auf den Tisch kommt! Heute tritt die Schauspielerin gemeinsam mit den Moderatoren Guido Cantz und Jörg Pilawa (56) bei Grill den Henssler gegen den Star-Koch Steffen (49) an – sie übernimmt die Vorspeise: geräucherter Gewürz-Saibling mit Gurken-Dill-Raita. Wird so etwas Ausgefallenes auch bei ihr zu Hause gegessen? Das verrät Collien jetzt im Promiflash-Interview.

"Bei uns kocht der Sushi-Lieferservice. Unsere Küche ist seit drei Monaten kaputt, alle Küchengeräte haben gleichzeitig den Geist aufgegeben. Wir haben also gar keine andere Wahl", offenbart die Moderatorin der neuen ARD-Kuppelshow "Stadt + Land = Liebe". Das Außergewöhnliche: Dabei spielt sogar ihr neun Jahre altes Kind mit! "Meine Tochter liebt vegetarische Maki. Sie ist seit Monaten Vegetarierin und zieht das knallhart durch", berichtet Collien – und ergänzt: "Höchst freiwillig, möchte ich an dieser Stelle betonen, bevor das Internet wieder kommt mit: 'Wie kann man sein Kind vegetarisch ernähren, denen gehört das Sorgerecht entzogen…'"

Wie wichtig ist Collien und ihrem Mann Christian Ulmen (46) denn gesunde Ernährung? "Theoretisch ist uns gesunde Ernährung sehr wichtig, praktisch darf es auch mal ein Eis mehr sein", erklärt die Das Traumschiff-Darstellerin Promiflash. Überraschen euch ihre Antworten? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im September 2015 in München

Andreas Rentz/Getty Images Collien Ulmen-Fernandes, 2019

Getty Images Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes

