Will Hana Cross in diesem Outfit die Blicke eines bestimmten Mannes auf sich ziehen? Das Model wurde nach der Trennung von Brooklyn Beckham (22) und ein paar Turtelgerüchten vor einigen Tagen mit Scott Disick (38) gesichtet. Was genau zwischen der 23-Jährigen und dem Realitystar läuft, ist nicht bekannt. Nun zeigt sich Hana nach ihrem Vielleicht-Date mit Scott auf einer Geburtstagsparty – und zieht in ihrem Outfit die Blicke auf sich.

Hana war am vergangenen Donnerstag auf der Geburtstagsfeier von Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (47) und Musikmanager Connor Treacy in West Hollywood. Für diesen Abend hatte sich Hana in eine Denim-Kombi aus Top und Rock sowie schwarzen Lederstiefeln geworfen. Als sie in den frühen Morgenstunden die Party verließ, wurde sie von Paparazzi erwischt.

Hana wirkte sehr gut gelaunt, als sie sich zusammen mit einer männlichen Begleitung auf den Weg nach Hause machte. Dabei handelte es sich allerdings nicht um Scott, sondern um einen unbekannten Mann. Ob dieser nur ein Freund oder doch ihr Date war, ist allerdings nicht bekannt.

ActionPress Hana Cross im November 2021

Getty Images Scott Disick 2019 in New York City

Getty Images Hana Cross im September 2021

