Wird es bei Scott Disick (38) und Hana Cross langsam ernst? Schon seit Wochen halten sich die Gerüchte über den Unternehmer und die Ex von Brooklyn Beckham (22). Im November wurden die zwei erstmals gemeinsam gesichtet, anschließend tauchten immer wieder vertraute Fotos des Duos auf. Jetzt waren Scott und Hana erneut gemeinsam unterwegs – und genossen zusammen ein romantisches Date in Malibu!

Aktuelle Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen den Ex von Kourtney Kardashian (42) und das Model vor einem Restaurant in der kalifornischen Küstenstadt. Während der TV-Star ein lässiges Outfit aus Jeans und Kapuzenpullover trug, schmiss sich Hana mächtig in Schale. Die Blondine wählte für ihr Date einen knappen Rock und hohe Stiefel, die ihre langen Beine bestens in Szene setzten.

Ob Scott und Hana tatsächlich ein Paar sind, ist noch unbekannt. Die Influencerin wurde im vergangenen Jahr nämlich auch noch mit anderen Männern gesichtet – unter anderem flirtete sie wild mit Promi-Spross Rafferty Law (25) bei einem Festival. "Sie daten sich definitiv!", behauptete eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Anzeige

MEGA Sott Disick in Miami im März 2021

Anzeige

Getty Images Hana Cross im Oktober 2019 in Paris

Anzeige

Getty Images Hana Cross, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de