Datet Brooklyn Beckhams Ex Hana jetzt etwa seinen Schwager?

Es bleibt in der Familie! Brooklyn Peltz-Beckham (24) hatte zahlreiche schöne Frauen gedatet, bevor er in seiner heutigen Ehefrau Nicola (29) seine große Liebe fand. Unter anderem war er eine Zeit lang mit Chloë Grace Moretz (27) und Hana Cross zusammen gewesen. Letztere scheint nun mit einem neuen Mann anzubandeln – und der ist für ihren Ex kein Unbekannter: Flirtet Hana etwa mit Brooklyns Schwager?

Wie ein Insider gegenüber The Sun enthüllt, soll Brad Peltz Interesse an dem Model haben. Deshalb habe der Eishockeyspieler die Beauty zum Essen in ein Luxusrestaurant eingeladen. "Sie sahen sehr intim aus und wirkten, als ob sie tief in ein Gespräch vertieft wären", verrät die Quelle. Dass Hana mal eine Beziehung zu dem Mann seiner Schwester geführt hat, soll Brad nicht stören: "Er war offensichtlich darauf aus, sie zu beeindrucken."

Sollten Hana und Brad ein Paar werden, würde die Britin wohl zwangsläufig mal ihrem Ex über den Weg laufen. Ob das zum Konflikt führt? Immerhin scheint Brooklyn der Brünetten damals das Herz gebrochen zu haben – das hatte diese zumindest angedeutet und den Künstler "gemein" genannt.

Getty Images Hana Cross, Model

MEGA Nicola Peltz mit ihrem Bruder Brad

Getty Images Hana Cross, Model

