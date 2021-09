Da hatten die Stars endlich wieder einen Grund, sich richtig in Schale zu schmeißen! Am Mittwochabend wurden zum 24. Mal die GQ Men Of The Year Awards verliehen. Für diese Awardshow versammelte sich die Crème de la Crème in London – und vor allem einer war an diesem Abend der Hingucker schlechthin: der Bridgerton-Star Regé-Jean Page. Doch nicht nur der Hottie sah besonders gut aus – auch andere Promis glänzten auf dem Red Carpet der Veranstaltung!

Regé-Jean entschied sich dieses Mal für einen schlichteren Look. In einem dunkelgrünen Anzug ging er gewohnt lässig-elegant über den roten Teppich. Auch Brooklyn Beckhams (22) Ex-Freundin Hana Cross (23) verzauberte die anwesenden Fotografen an diesem Abend mit einem besonders schicken Kleid. Zu einem cremefarbenen Satin-Dress kombinierte die 23-Jährige silberfarbene Glitzerpumps und schlichten Schmuck. Doch auch die Neu-Mama Ellie Goulding (34) war ein Eyecatcher – in ihrem fliederfarbenen Kleid flanierte die "Burn"-Interpretin elfengleich über den roten Teppich.

Alexa Chung (37) hingegen setzte an diesem Abend auf einen auffälligeren Look. Zu einem lilafarbenen Rock kombinierte das Model ein Bustier aus Samt. Auch die Laufstegschönheit Winnie Harlow (27) ging es etwas farbenfroher an – sie strahlte in einer voluminösen Abendrobe in Orange. Der Sänger Ed Sheeran (30) war bei dieser Verleihung ebenfalls nach Farbe zumute: Er peppte seinen Look mit einem bunten Sakko auf. Bei der Schauspielerin Maisie Williams (24) mussten Fans aber sicherlich zweimal hinschauen. Die Game of Thrones-Beauty überraschte mit einer krassen Typveränderung. Sie erschien mit platinblonden Haaren und gebleichten Augenbrauen zu dem Event

Getty Images Alexa Chung im September 2021

Getty Images Regé-Jean Page bei den GQ Men Of The Year Awards 2021

Getty Images Hana Cross bei den GQ Men Of The Year Awards 2021

Getty Images Winnie Harlow bei den GQ Men Of The Year Awards 2021

Getty Images Sänger Ed Sheeran bei den GQ Men Of The Year Awards 2021

Getty Images Ellie Goulding bei den GQ Men Of The Year Awards 2021

Getty Images Schauspielerin Maisie Williams bei den GQ Men Of The Year Awards 2021

