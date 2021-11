Harry Styles (27) hätte auch in diesem Streifen mitspielen können! Eigentlich ist der Brite erfolgreicher Musiker. Nach der Auflösung seiner Boyband One Direction startete er als Solokünstler durch. Im Jahr 2017 durfte er dann aber auch im Kriegsdrama "Dunkirk" eine Rolle übernehmen. Seitdem steht er offenbar auch gerne vor der Kamera: Aber für den Weihnachtsfilm "Last Christmas" wollte Harry nicht drehen!

Das verriet nun der Regisseur des Films Paul Feig (59) gegenüber The Sun. Neben der Hauptdarstellerin und Game of Thrones-Bekanntheit Emilia Clarke (35) hatte er sich eigentlich Harry vorgestellt. "Ich liebe Harry. Wir wollten, dass er den Charakter spielt, den dann im Endeffekt Henry Golding gespielt hat. Aber er hat abgelehnt, weil er sich zu jung für die Rolle gefühlt hat", erklärte Paul. Dabei handelt es sich um die Hauptrolle Tom Webster.

Darüber sei Paul ziemlich traurig gewesen. "Ich habe bereits versucht, ihn für mehrere Filme zu gewinnen", fügte der 59-Jährige ehrlich hinzu. Doch das offenbar ohne Erfolg. Nächstes Jahr kommen trotzdem gleich zwei Streifen mit Harry ins Kino. Bei einem davon, "Don't Worry Darling", führte sogar seine Flamme Olivia Wilde (37) Regie.

Anzeige

Getty Images Paul Feig, Regisseur

Anzeige

Getty Images Harry Styles im März 2021 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Harry Styles und Olivia Wilde

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de