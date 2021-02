Stehen Harry Styles (27) und Olivia Wilde (36) langsam aber sicher zu ihren Gefühlen? Seit einigen Wochen schaffen es der Sänger und die Schauspielerin nicht mehr aus den Schlagzeilen. Der Grund: Die beiden Stars sollen miteinander anbandeln. Bisher schweigen sie allerdings eisern über ihren Beziehungsstatus. Doch gemeinsam für ein Bild zu posieren, ist für die zwei Hollywoodstars trotz aller Heimlichkeit drin.

In den vergangenen Monaten arbeiteten die angeblichen Turteltauben zusammen an dem Film "Don't Worry Darling" – Harry als Schauspieler und Olivia als Regisseurin. Nach Abschluss der Dreharbeiten posierten die zwei nun mit ihren Kollegen für einen Schnappschuss, der auf Instagram geteilt wurde. Grinsend schauen sie in die Kamera und halten sich in den Armen. Mal sehen, ob diesem Foto weitere gemeinsame folgen werden.

Doch warum halten Harry und Olivia ihre Romanze überhaupt geheim? Das erklärte ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Hollywood Life: So soll der Ex der 36-Jährigen, Jason Sudeikis (45), der Grund dafür sein. Harry wolle den Schauspieler durch ein Paar-Outing nicht verärgern oder verletzen.

Getty Images Sänger Harry Styles

Getty Images Olivia Wilde bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020

Getty Images Olivia Wilde und Jason Sudeikis im Januar 2020

