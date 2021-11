Nun steht fest, wer in der kommenden Woche im "The Masked Singer"-Finale singen wird! Heute Abend haben die kostümierten Kandidaten gesanglich noch einmal alles gegeben. Für den Teddy reichte es allerdings nicht. Der knuffige Teddybär wurde rausgewählt und musste seine Maske lüften – darunter steckte Moderatorin Annemarie Carpendale (44). Doch auch von dem Axolotl müssen sich die Zuschauer verabschieden: Dieses niedliche Kostüm entpuppte sich als Andrea Sawatzki (58).

Das Axolotl gab in der heutigen Show sogar gleich zwei Songs zum Besten. Im Zuschauer-Voting landete das quirlige Tierchen allerdings auf dem letzten Platz – und musste daher seine Identität preisgeben. Viele Fans hatten im Vorfeld auf Anke Engelke (55) in dem Axolotl-Kostüm getippt. Nur Rateteam-Mitglied Ruth Moschner (45) lag goldrichtig, als sie Schauspielerin Andrea Sawatzki als Lotti vermutete.

Der Teddy und das Axolotl werden zwar leider in der Final-Show nicht noch einmal auftreten, dafür haben aber noch vier weitere Stars die Chance auf den Sieg. Mülli Müller, die Raupe Resi, der Mops und die Heldin werden in der kommenden Woche noch einmal zeigen, was sie gesanglich drauf haben.

Getty Images Annemarie Carpendale als Teddy bei "The Masked Singer" im November 2021

ProSieben / Benjamin Kis Das "The Masked Singer"-Axolotl

ProSieben/Willi Weber Das Axolotl bei "The Masked Singer"

