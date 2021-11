Diese Promis kriegen nicht genug von Adele (33). Vor wenigen Wochen nahm die britische Sängerin ein besonderes Konzert in Los Angeles auf, bei dem sie Songs von ihrem brandneuen Album "30" performte. Bei der Veranstaltung, die den Titel One Night Only trug, standen zahlreiche große Stars auf der Gästeliste: Dazu zählen unter anderem Leonardo DiCaprio (47), Melissa McCarthy (51) und "Late Late Show"-Host James Corden (43).

Auch die Sängerinnen Selena Gomez (29) und Lizzo (33) sowie der Modern Family-Star Jesse Tyler Ferguson (46) und sein Partner Justin Mikita besuchten das Event im Griffith Observatory in Los Angeles. Außerdem mit von der Partie waren Ellen DeGeneres (63), Gordon Ramsay (55), Drake (35) und Adeles Freund Rich Paul (39). Während ihres "One Night Only"-Auftritts verkündete die "Easy On Me"-Interpretin zudem, dass auch ihr Sohn Angelo im Publikum säße. Für den Neunjährigen war es tatsächlich das erste Mal, dass er bei einem der Konzerte seiner Mutter war. "Es ist die größte Ehre meines Lebens, dich heute hier zu haben, mein Schatz", schwärmte die Britin.

Neben Livemusik gab es bei dem TV-Special auch ein paar private Einblicke in das Leben der Künstlerin: Die 33-Jährige sprach mit Oprah Winfrey (67) über die vergangenen Jahre – von ihrer starken Gewichtsabnahme über ihre Scheidung wurde darin alles thematisiert. In Deutschland wird das TV-Konzert laut Quotenmeter am 4. Dezember im Ersten zu sehen sein.

Getty Images Leonardo DiCaprio bei den Oscars 2020

Getty Images Justin Mikita und Jesse Tyler Ferguson bei der Vanity Fair Oscar Party 2020

Getty Images Oprah Winfrey, Schauspielerin

