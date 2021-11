Adele Adkins (33) gibt weitere Details über ihre neue Beziehung preis! Nach der gescheiterten Ehe mit dem Vater ihres Kindes schwebt die Sängerin seit einigen Monaten wieder auf Wolke sieben. Zunächst hielten Adele und der Sportagent Rich Paul (39) ihre Liebe geheim. Mittlerweile machen die zwei aber kein Geheimnis mehr aus ihrer Zuneigung zueinander. In einem Interview verdeutlichte Adele jetzt, wie ernst es ihr mit ihrem neuen Partner ist.

Im Interview mit dem Rolling Stone Magazine sprach die "Easy On Me"-Interpretin nun ganz offen über ihre Beziehung zu Rich. Anfangs war das nicht so. "Ich habe es anfangs nicht vielen meiner Freunde erzählt, weil ich es für mich behalten wollte", verriet sie in dem Gespräch. Adele fühlt sich wohl an Richs Seite. Voller Stolz habe sie ihn deshalb auch schon mit ihrem Sohn Angelo (9) bekannt gemacht.

Kennengelernt haben Adele und Rich sich bereits vor einigen Jahren auf der Geburtstagsparty eines gemeinsamen Freundes. Damals haben die beiden zusammen den Dancefloor gerockt – zu einem Song von Drake (35), glaubte die britische Musikerin sich in dem Interview zu erinnern.

Getty Images Musikerin Adele

Getty Images Adele und Rich Paul im Juli 2021

Getty Images Rich Paul im Februar 2019 in Los Angeles

