Katja Krasavice (25) und Leony dominieren aktuell die Hitliste! In den vergangenen Jahren feierte Katja einen musikalischen Erfolg nach dem anderen. Für ihre neue Single "Raindrops" holte sich die Rapperin jetzt weibliche Verstärkung an ihre Seite: Leony. Die Blondine arbeitete bereits mit Größen wie Capital Bra (26) im Musikbusiness zusammen. Und auch der gemeinsame Track der Sängerinnen ging durch die Decke: Katja und Leony landen auf dem ersten Platz der deutschen Charts!

"Leute, wir sind auf der eins! Danke, danke, danke für euren Support", schwärmte Leony überglücklich via Instagram. Passend dazu teilten beide Ladys einen Schnappschuss, auf dem sie am Tisch ihre Trophäe auf dem Teller serviert bekommen. Während es für Leony zum ersten Mal einen Nummer-eins-Award gab, ergatterte Katja bereits zum vierten Mal die begehrte Auszeichnung – trotzdem kann sie es noch immer nicht fassen: "Ich hätte 2020 nie gedacht, dass ich im Jahr 2021 die meisten Nummer Einsen in ganz Deutschland haben werde!"

Ob Leony vielleicht in die Fußstapfen ihrer Feature-Partnerin treten wird? Für die talentierte Schönheit stand jedenfalls schon in jungen Jahren fest, dass sie die Menschen mit ihrer Stimme begeistern möchte. "Als kleines Kind gab es für mich nur singen, Instrumente spielen und auf der Bühne stehen", verriet die gebürtige Bayerin bereits im Frühjahr im Interview mit Promiflash.

Instagram / katjakrasavice Katja und Leony, Musikerinnen

Instagram / katjakrasavice Leony und Katja Krasavice, Sängerinnen

Instagram / leony.music Leony, Künstlerin



