Will Laura Müller (21) wirklich nur ihren Schrank ausmisten? Seit Oktober 2020 machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass Michael Wendler (49) und seine Liebste unter finanziellen Problemen leiden. Im vergangenen Dezember inserierte der "Egal"-Interpret beispielsweise eines seiner Motorräder. Auch ihr Haus in Florida soll Michael zum Kauf angeboten haben. Ob seine Herzdame es nun selbst in die Hand nimmt, etwas Geld zu verdienen? Im Netz verkaufte Laura nun nämlich einige ihrer Luxushandtaschen.

In ihrer Instagram-Story erzählte die 21-Jährige jetzt, dass ihre Follower die Möglichkeit hätten, einige ihrer Markenteile "vergünstigt zu erwerben". "Ich habe einfach zu viele Handtaschen und das ist Fakt", berichtete die Influencerin. Deswegen hätte sie sich jetzt diese ganz besondere Aktion für ihre Community ausgedacht. "Ich habe mir vier Louis-Vuitton-Handtaschen herausgesucht, die ich gerne an jemanden von euch geben möchte", verriet die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin fast selbstlos.

Über eine E-Mail-Adresse könnten sich die Interessierten bei Laura melden und eine ihrer Taschen kaufen. Sogar eine handsignierte Autogrammkarte des It-Girls würden ihre Supporter beim Kauf einer Tasche gratis dazu bekommen, "dann habt ihr noch etwas Persönliches von mir". Mit diesem Deal will Laura also nicht nur sich selbst etwas Gutes tun, sondern auch ihren Fans – sehr entgegenkommend. Für ihre Taschen verlangte sie nichtsdestotrotz eine stolze Summe. So wollte sie für die teuerste Tasche, eine Louis Vuitton Néonoè Epi BB, sage und schreibe 1.785 Euro haben.

Instagram / tigerwendlerofficial Laura Müller im Juli 2021

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im September 2021

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Februar 2021

