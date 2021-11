Damit keiner Annemarie Carpendale (44) auf die Schliche kam, musste sie in Sachen Zeitmanagement ganz schön ihr Können beweisen! Am vergangenen Samstagabend ging das Rätselraten bei The Masked Singer in eine neue Runde. Für den Teddy war kurz vor dem Finale allerdings Schluss – unter dem kuscheligen Kostüm verbarg sich die Moderatorin. Nach ihrer Enthüllung plauderte Annemarie jetzt auch aus, dass ihr die Geheimhaltung gar nicht so leicht fiel!

"Ich habe mehrfach geschwitzt, ob die Zeit zwischen dem Umkleiden zwischen dem Teddy-Kostüm und der Moderation von 'red' ausreicht", verriet die Beauty gegenüber Bild. Kurz nach jeder Show war für Annemarie nämlich längst noch nicht Feierabend, sondern sie moderierte das TV-Magazin danach live von der Bühne aus. "Es waren netto nur sechs Minuten Zeit dazwischen. Ich bin erleichtert, dass es so funktioniert hat", erklärte die 44-Jährige.

Einmal wäre Annemarie dann aber doch fast aufgeflogen – und zwar in dem Moment, als sie ihren Schwiegervater Howard Carpendale (75) am Flughafen traf. "Aber er fragte mich nicht, wo ich jetzt war. Sorry, Schwiegerpapa, das musste mal sein", erinnerte sich die TV-Bekanntheit zurück. Jetzt dürfte Annemarie allerdings mit der Wahrheit rausrücken: "Ich bin permanent von München nach Köln zu den Proben und zurück gependelt – habe quasi die Nächte durchgemacht und somit kaum geschlafen!"

Getty Images Annemarie Carpendale als Teddy bei "The Masked Singer" im November 2021

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale im September 2021

Getty Images Annemarie Carpendale bei der Oscar-Verleihung im Jahr 2016 in Hollywood

