Avril Lavigne (37) und Mod Sun sind seit einem Jahr unzertrennlich! Die Sängerin und der Musiker brachten Anfang des Jahres einen gemeinsamen Song raus – doch nicht nur beruflich harmonierte es zwischen ihnen. Ein paar Wochen später wurden sie Händchen haltend gesichtet, bevor sie aus ihrer Liebe schließlich auch kein Geheimnis mehr machten. Jetzt verraten sie ihren Fans, seit wann sie tatsächlich schon zusammen sind!

Am vergangenen Sonntag teilte Mod Sun einen süßen Turtelclip in seiner Instagram-Story – und schrieb dazu: "Ein Jahr mit diesem Engel. Ich liebe dich." Also hat das Paar weitaus länger als gedacht seine Beziehung geheimgehalten. Die Künstlerin repostete den knuffigen Jubiläumspost auf ihrem Kanal. "Alles Gute zum Jahrestag", kommentierte sie dazu.

Im vergangenen Mai plauderte Avril im Gespräch mit People über ihr gemeinsames Leben – und geriet dabei richtig ins Schwärmen. "Vom ersten Tag im Studio an fühlten wir uns sofort verbunden." Er sei zudem ein unglaublicher Künstler und Produzent.

Instagram / avrillavigne Mod Sun und Avril Lavigne

Getty Images Mod Sun und Avril Lavigne, September 2021

iamKevinWong.com / MEGA Mod Sun und Avril Lavigne im Februar 2020

