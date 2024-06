Neue Liebe? Avril Lavigne küsst unbekannten Mann im Urlaub

Avril Lavigne (39) hat wohl wieder Schmetterlinge im Bauch! Das lassen jedenfalls diese neuen Fotos vermuten, die jetzt Daily Mail vorliegen: Auf den Schnappschüssen genießt die kanadische Musikerin einen Ausflug mit dem Boot auf dem Comer See in Italien – und dabei tauscht sie leidenschaftliche Küsse mit einem blonden Mann aus! Um wen genau es sich bei dem vermeintlich neuen Partner der "Complicated"-Sängerin handelt, ist bislang jedoch noch nicht bekannt.

Für den romantischen Bootsausflug wählte Avril einen entspannten Look: Die 39-Jährige trägt auf den Schnappschüssen ein schwarzes bauchfreies Oberteil und einen weißen gemusterten Rock. Dazu kombiniert sie eine schwarze Kappe. Der mysteriöse Mann an ihrer Seite lässt es ebenfalls entspannt angehen: Zu einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose trägt dieser eine große Sonnenbrille.

Avril hat in Sachen Liebe turbulente Zeiten hinter sich! Die "When You're Gone"-Interpretin trennte sich Anfang 2023 von ihrem Verlobten Mod Sun (37). Kurze Zeit später stürzte sie sich in die nächste Romanze – und zwar mit dem Rapper Tyga (34). Doch auch diese Liebe sollte nicht für die Ewigkeit bestimmt sein: Nach rund dreieinhalb Monaten fand die Liaison bereits ein Ende.

