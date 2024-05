Längst tot? Avril Lavigne äußert sich zu Doppelgängergerücht

Avril Lavigne (39) räumt endlich mit den Spekulationen auf! Seit Jahren hält sich das wilde Gerücht, dass die Sängerin 2003 gestorben sein soll und seitdem von einer Doppelgängerin namens Melissa Vandella ersetzt wird. Im "Call Her Daddy"-Podcast äußert sich die "Complicated"-Interpretin nun zu den Gerüchten und erklärt: "Ich finde das einfach nur lustig. Auf der einen Seite sagen alle: 'Oh mein Gott, du siehst genau so aus. Du bist nicht einen Tag gealtert.' Aber auf der anderen Seite gibt es eine Verschwörungstheorie, dass ich nicht ich selbst bin."

Auch wenn an der Theorie über ihren eigenen Tod nichts dran sei, störe sie Avril kaum. "Ich habe nicht das Gefühl, dass es negativ ist. Es ist nichts Unheimliches", berichtet die Ex-Verlobte von Mod Sun (37). Ein Grund für die Gerüchte ist unter anderem ihr Imagewechsel, den sie um 2004 vollzogen hat. Außerdem soll sie früher mehr Muttermale, eine anders geformte Kieferpartie sowie eine größere Nase gehabt haben.

Darüber hinaus plaudert die 39-Jährige in dem Podcast aber auch ein paar andere interessante Details aus. Sie verrät unter anderem, was ihr in einer Beziehung am wichtigsten ist. Für sie gehöre dazu, dass man jemanden findet, mit dem man wirklich zusammenpasst: "Man kann zwei verschiedene tolle Menschen sein, doch wenn man nicht zusammenpasst, wird man nicht miteinander auskommen."

Getty Images Avril Lavigne im April 2004 in London

Getty Images Avril Lavigne, Musikerin

