Avril Lavigne erntet harte Kritik für "Greatest Hits"-Tour

Ihren Tourauftakt hat sich Avril Lavigne (39) mit Sicherheit anders vorgestellt. Von allen Seiten hagelt es aktuell harte Kritik für die Sängerin und die ersten Konzerte ihrer "Greatest Hits"-Tour. Sowohl an ihrer Setlist als auch an der Performance der "Girlfriend"-Interpretin haben ihre Fans allerhand auszusetzen. "Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so wenig Bühnenpräsenz hat wie Avril Lavigne, und sie liest eindeutig die Texte von einem Teleprompter ab", beschwert sich ein Nutzer auf X.

Ein weiterer Nutzer wettert im Netz, dass Avril immer "die gleichen 14 bis 15 Songs ohne jegliche Leidenschaft" singt und "leider nur das absolute Minimum an Bühnenpräsenz" an den Tag legt. "Wir wollen die gleiche Mühe, die du in dein ikonisches Aussehen steckst, auch bei deinen Auftritten sehen", schreibt ein Fan enttäuscht. Einige werfen der "What The Hell"-Sängerin außerdem vor, dass ihre Tour genauso abläuft wie ihre vergangenen Konzerte. "Ich möchte mein Ticket verkaufen, nachdem ich diese schreckliche Setlist für deine erste Show gesehen habe", schimpft einer ihrer Follower auf Instagram. Die 39-Jährige reagiert sofort auf die Kritik: Sie erweitert ihre Setlist von 15 auf 18 Songs, womit sich die Dauer ihres Konzerts auf 90 Minuten verlängert.

Avril hat sich bisher nicht direkt zu der Kritik an ihrer Leistung geäußert, jedoch ist bekannt, dass die sie seit einigen Jahren an Borreliose leidet. Laut eigenen Aussagen fühlt sich die "Sk8ter Boi"-Interpretin dadurch "schmerzerfüllt" und schafft es an manchen Tagen gar nicht aus dem Bett, wie Mirror berichtet. Nichtsdestotrotz freut sich Avril auf ihre Tour, wie sie im Podcast "Call Her Daddy" ausplaudert: "Ich bringe im Juni mein 'Greatest Hits'-Album heraus und gehe auf die 'Greatest Hits'-Tour. Es ist ziemlich großartig, wieder auf Tour zu gehen und eine der größten Tourneen meiner bisherigen Karriere zu machen. Ich bin begeistert und glücklich, dass ich immer noch mein Ding mache und liebe es mehr denn je."

Avril Lavigne, Rockstar

Avril Lavigne bei den Grammy Awards 2022

