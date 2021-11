Überraschende Wendung bei Bio-Landwirt Mathias! Der Bauer sucht Frau-Kandidat hat sich gleich zwei Damen eingeladen, die er im Rahmen der Hofwoche näher kennenlernen möchte – die 23-jährige Melina und die 34-jährige Sabrina. Melina legte sich sogar ganz schön ins Zeug, um den Bayer von sich zu überzeugen. Umso überraschender ist es, dass sie das Kennenlernen mit Mathias jetzt beenden möchte!

Bei einem Gespräch im Garten erklärte Melina, dass sie sich ein paar Gedanken gemacht habe und ihren anderthalb Jahre alten Sohn sehr vermisse – zumal sie bislang noch nie so lange von ihm getrennt war. Mathias hat dafür vollstes Verständnis: "Das tut mir voll leid. Ich habe auch schon so viel über dich nachgedacht und dachte mir, es wird dir bestimmt mega schwerfallen mit deinem Sohn." Doch das ist nicht Melinas einziger Punkt. Sie stört auch, dass sie noch nicht die Gelegenheit hatte, unter vier Augen mit dem 33-Jährigen zu reden: "Da können sich die Gefühle auch nicht wirklich entwickeln." Deshalb möchte die Kinderpflegerin nach Hause fahren.

Mathias wurde damit zwar die Entscheidung abgenommen, mit welcher seiner beiden Bewerberinnen er die Hofwoche fortsetzen will – dennoch fällt es ihm schwer, Melinas Entschluss zu begreifen. "Total schade. Ich hatte dich immer so gerne in meiner Umgebung und in der Nähe", betonte der Hühnerbesitzer.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTLplus.

