So ehrlich und emotional erlebt man Adele (33) nur selten! Das Leben der Musikerin veränderte sich in den vergangenen Jahren total. Nach nur wenigen Monaten Ehe trennte sich die Songwriterin 2018 von ihrem Mann Simon Konecki (47) und reichte die Scheidung ein. Inzwischen findet die Britin klare Worte für ihre Gefühle nach der gescheiterten Beziehung – und zwar in einem ehrlichen Interview mit Oprah Winfrey (67) in dem TV-Special "Adele One Night Only": "Ich war so enttäuscht von mir selbst. Es ist mir peinlich, dass meine Ehe nicht funktioniert hat!"

