Deutet sich da etwa ein Liebescomeback zwischen Scott Disick (38) und Christine Burke an? Im März 2016 wurden erstmals Gerüchte laut, dass der Reality-TV-Teilnehmer und das Model verliebt sein könnten. Nachdem sie bei gemeinsamen Besorgungen gesichtet wurden, entdeckten sie Fotografen wenig später knutschend auf einer Jacht. Jetzt scheinen sich Scott und seine Ex-Freundin Christine wieder näherzukommen, denn sie wurden bei einer gemeinsamen Date Night gesehen.

Vergangene Woche wurde das einstige Paar von Paparazzi gemeinsam in Hollywood abgelichtet. In Begleitung des Influencers Sergio Farias spazierten der 38-Jährige und seine 13 Jahre jüngere Begleitung durch die Straßen von Los Angeles. Wie einige Schnappschüsse belegen, die Page Six vorliegen, machte sich Scott für die Date Night sogar richtig schick. Während Christine ein weißes Tanktop mit einer weiten Hose und farblich passenden Sneakers trug, entschied sich die Keeping up with the Kardashians-Berühmtheit für einen edlen schwarzen Anzug.

Seit der Verlobung seiner Ex-Freundin Kourtney Kardashian (42) mit dem Blink182-Schlagzeuger Travis Barker (46) scheint Scott sich mithilfe einiger Verabredungen mit alten Bekannten oder neuen Flammen die Zeit zu vertreiben. Vor wenigen Tagen wurde noch spekuliert, ob zwischen dem Unternehmer und Hana Cross, der Verflossenen von Brooklyn Beckham (22), etwas laufen könnte. Anfang November wurden die beiden von Fotografen dabei abgelichtet, wie sie gemeinsam das Luxusrestaurant Nobu Malibu verließen.

Instagram / christineburkee Christine Burke im September 2021

Getty Images Scott Disick bei einem Event im August 2016

Instagram / christineburkee Christine Burke im November 2021

