Für viele Fans ist der diesjährige Verführer-Cast unvollständig! Seit Kurzem flimmert die neue Temptation Island V.I.P.-Staffel über die Bildschirme – auch in diesem Jahr versuchen heiße Singles, den vergebenen Promi-Kandidaten näherzukommen und so deren Treue zu testen. Ein Verführer ist in diesem Jahr aber nicht dabei: Eugen Lopez. Damit sind die Fans offenbar aber gar nicht glücklich: Sie wollen den Muskelmann zurück! Was sagt Eugen dazu? Promiflash hat nachgefragt.

Auf Instagram verleihen zahlreiche Nutzer ihrem Unmut Ausdruck – sie vermissen den Profiboxer. "'Temptation Island' ohne Eugen? Ohne mich. Das ist nicht mehr dasselbe", oder "Die einzige Verführung ist und bleibt Eugen", heißt es in den Kommentaren. Mit dieser Resonanz hätte Eugen auch nicht gerechnet, wie er Promiflash verrät: "Ich habe mich echt mega über die Reaktion der Zuschauer gefreut, weil man so sieht, dass man im TV nicht Quotensex abliefern muss, um seine Fußstapfen zu hinterlassen."

Für Eugen war eine Teilnahme als Verführer in diesem Jahr aber keine Option, wie er Promiflash erzählt. Nach seinen zwei Auftritten als Treuetester habe er nämlich seinen eigenen Weg eingeschlagen und sich weiterentwickelt – eine Teilnahme 'nur' als Verführer erscheine dem Sportler daher wie ein Rückschritt. "Es heißt nicht, dass ich nie mehr in Verbindung mit 'Temptation Island' zu sehen sein werde. Ich sage nur, als Verführer nicht mehr", stellt der gebürtige Russe klar. Eine andere Funktion könne er sich aber durchaus vorstellen: "Wenn die Produktion mal einen Experten oder einen Specialguest für das Format sucht, würde ich darüber nachdenken."

Mit der Rolle des Verführers könne Eugen sich nämlich sowieso nicht mehr wirklich identifizieren. Ihm werde mehr und mehr klar, dass er auch bei seiner früheren Teilnahme mehr die Rolle des Beraters beziehungsweise die Stimme der Vernunft eingenommen habe: "Meine Werte und Normen stimmen nicht mit denen eines Verführers überein." Er habe nämlich versucht, gemeinsam mit den Frauen herauszufinden, ob und was in deren Beziehung schiefläuft – aber "nie einen schwachen Moment der Frauen für mich ausgenutzt, obwohl ich oft die Chance dazu hatte."

