Wie geht es Queen Elizabeth II. (95) mittlerweile? Die britische Monarchin musste zuletzt aus gesundheitlichen Gründen einige offizielle Termine absagen. Sie hatte sich unter anderem den Rücken verstaucht und ihre Ärzte hatten ihr von öffentlichen Auftritten abgeraten. Ende Oktober musste die Königin sogar kurzzeitig in eine Klinik. Doch wie ihr Sohn Prinz Charles (73) nun verrät, soll es der Queen inzwischen wieder besser gehen.

Der Thronfolger und seine Frau Camilla (74) befinden sich zurzeit auf einer Reise durch den Nahen Osten. Bei einem Termin in Jordanien wurde Charles auch auf den Gesundheitszustand seiner Mutter angesprochen, wie The Sun berichtet. "Ihr geht es gut, vielen Dank. Wenn man erst mal 95 Jahre alt ist, ist alles nicht mehr so leicht, wie es mal war. Es ist ja schon mit 73 schlimm genug", scherzte er.

Tatsächlich scheint die Queen mittlerweile wieder so fit zu sein, dass sie heute in den Arbeitsalltag zurückgekehrt ist: Sie nahm einen Termin in Windsor Castle wahr. Habt ihr mitbekommen, dass die Queen mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte? Stimmt ab!

Queen Elizabeth und ihr Sohn Prinz Charles

Prinz Charles, November 2021

Queen Elizabeth II. beim Royal Ascot am 19. Juni 2021

