Juliano Fernandez reflektiert sein Verhalten! Der Ex-Are You The One?-Kandidat geht mit seiner Freundin Sandra Janina (22) bei Temptation Island V.I.P. in dieser Staffel aufs Ganze. Das Paar testet getrennt voneinander inmitten von heißen Singles seine Treue. Zuvor stellten die beiden einige Regeln auf. Zum Beispiel durfte sie neben ihren Verführern nicht im Bett schlafen – mit der Vorgabe brach der Muskelmann jedoch gleich in der ersten Nacht. Gegenüber Promiflash betonte Juliano jetzt: Er bereut sein Verhalten!

"Ich gebe auch zu, dass es mir im Nachhinein richtig schlecht damit ging, direkt am ersten Tag das Versprechen zu brechen", stellte Juliano gegenüber Promiflash klar. Mit Sandra hat er zuvor sogar den kleinen Fingerschwur gemacht und ihr versprochen, nicht neben seiner Verführerin zu schlafen. In der Männervilla war dieses Vorhaben jedoch schnell vergessen.

Dennoch hielt Juliano fest: Für ihn sei "Temptation Island V.I.P." nicht nur eine Show gewesen. Er habe tatsächlich herausfinden wollen, wie es für ihn und Sandra in ihrer Beziehung weitergeht und habe deshalb nach seinen Gefühlen und intuitiv gehandelt. "Ich wollte mit allen Mitteln und Wegen herausfinden, wie stark meine Gefühle zu Sandra sind und mich selbst testen, damit ich weiß, was ich für sie empfinde", gab der Reality-TV-Kandidat an.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

Anzeige

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, "Are You The One?"-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, Influencer

Anzeige

RTL / Frank Fastner Sandra Janina und Juliano Fernandez, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Anzeige

Was sagt ihr dazu, dass Juliano direkt in der ersten Nacht neben seiner Verführerin schlief? Ich fand das überhaupt nicht schlimm! Ich fand sein Verhalten unmöglich und respektlos gegenüber Sandra. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de