Sie lässt ihre Fans an ihrer Reise teilhaben! Anna Wilken (25) versuchte über Jahre hinweg vergeblich, schwanger zu werden. Umso stolzer ist die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin jetzt, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Sargis Adamyan (28) Nachwuchs erwartet. Ende vergangener Woche präsentierte sie überglücklich das erste Ultraschallbild ihres Babys. Nun gab Anna ihren Followern ein neues Update: Darin klagt sie vor allem über ihre nie endende Müdigkeit.

In ihrer Instagram-Story nahm Anna ihre Fans jetzt mit in ihren Alltag. Und der findet momentan offenbar vor allem zwischen Bett und Couch statt: "Ich bin offiziell im Winterschlaf angekommen. Hab, glaub ich, noch nie so viel geschlafen wie die letzten Wochen", schrieb die Brünette unter ein Sofaselfie. Auf einem anderen Bild ist der Blick von der Kissenlandschaft aus zu sehen. "Den ganzen Tag", steht daneben.

Ganz beschäftigungslos scheint die werdende Mama in den kurzen wachen Phasen allerdings nicht zu sein: Anna teilte ebenfalls das Bild einer tragbaren Spielkonsole, die ihr zurzeit anscheinend viel Freude bereitet. "Meine letzten 14 Tage in einem Bild", witzelte sie.

Anzeige

Instagram / anna.wilken Model Anna Wilken

Anzeige

Instagram / anna.wilken Anna Wilken mit ihrem Mann Sargis

Anzeige

Instagram / anna.wilken Anna Wilken in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de