Anna Wilken (25) teilt ganz private Aufnahmen. Für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihren Ehemann Sargis Adamyan (28) ist es aktuell eine besondere Zeit. Schon seit Jahren versucht das Paar, ein Kind zu bekommen. Auch mehrere künstliche Befruchtungen brachten bisher nicht den gewünschten Erfolg. Doch jetzt hat es endlich geklappt: Anna ist schwanger – und präsentierte jetzt überglücklich das erste Ultraschallbild ihres Babys!

Eigentlich befindet sich das Model aktuell wegen seiner Schwangerschaft in einer Netzpause. Auf Instagram veröffentlichte die Beauty nun aber ein kurzes Video der ersten Ultraschalluntersuchung. Ihre Worte lassen erahnen, wie emotional dieser Moment für sie war. "Unser erstes Kennenlernen an 5+6. Puh, war ich aufgeregt und erleichtert. Erleichtert, denn alles ist super zeitgerecht entwickelt. Alles, was wir sehen wollten, ist da und sogar unser kleines Licht strahlt schon in vollster Pracht", schrieb Anna zu der Aufnahme.

Sie sei so stolz auf das erste Ultraschallbild, dass sie es sich zig mal am Tag anschaue. Viel zu erkennen ist darauf zwar noch nicht. Doch die Vorstellung, dass ihr Traum, Mutter zu werden, nun endlich in Erfüllung zu gehen scheint, erfüllt die 25-Jährige mit tiefer Dankbarkeit. "Nach all den Jahren, erfreue ich mich über jegliches und bin einfach unendlich dankbar", erklärte die Heidelbergerin ihre Euphorie.

