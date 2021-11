Sie haben ein gutes Verhältnis zueinander! Pietro Lombardi (29) und Sarah Engels (29) sind bereits seit fünf Jahren getrennt. Doch ihre Beziehung scheint sich in den vergangenen Monaten stabilisiert zu haben. Zuletzt filmte sich die Musikerin bei einem Konzert ihres Verflossenen – und wippte beschwingt mit! Jetzt nutzte der einstige DSDS-Gewinner seinerseits eine Gelegenheit, um die Verbundenheit mit seiner Ex-Frau Sarah zu zeigen: Pietro nahm an ihrem Q&A teil!

Die Beauty hatte ihre Fans auf Instagram gefragt, was es in ihrem Leben gerade Positives zu berichten gebe. Dazu hatte sie ein Foto von ihrem selbst gebastelten Adventskalender gepostet. Auf die Frage antworteten allerdings nicht nur Sarahs Fans. Auch ihr Ex-Mann Pietro ließ eine Nachricht da – und was für eine! "Gespräch mit Sarah", schrieb der gebürtige Karlsruher als Antwort.

In den vergangenen Wochen hatten sich Pietro und Sarah auch immer wieder gemeinsam gezeigt. Bei der Einschulung ihres gemeinsamen Sohnes Alessio (6) posierten die beiden etwa zusammen für ein Foto. Um den Schnappschuss mit seinen Fans zu teilen, unterbrach der 29-Jährige damals sogar seine Netz-Pause.

Getty Images Sarah Engels im September 2021 in Köln

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Sarah Engels und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Alessio an dessen Einschulungstag

