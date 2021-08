Seltenes Lebenszeichen von Pietro Lombardi (29)! Der DSDS-Star gönnt sich seit Anfang Juli eine Social-Media-Auszeit. Der Grund: Er benötige nach rund elf Jahren in der Öffentlichkeit einfach mal eine längere Pause, um ein bisschen runterkommen und wieder zu sich finden zu können. Seitdem herrscht tatsächlich – mit wenigen Unterbrechungen – Funkstille auf seinen Kanälen. Doch für einen wichtigen Anlass machte Pietro jetzt eine Ausnahme: Alessios (6) Einschulung!

Via Instagram veröffentlichte der Sänger ein zauberhaftes Foto von Alessios erstem Schultag. Darauf zu sehen: das frischgebackene Schulkind mit Mama Sarah Engels (28) und Papa Pietro. Dazu verfasste der Musiker einen emotionalen Text: "Mama und Papa sind so stolz auf dich! Was wir uns bei deiner Geburt geschworen haben, hat auch unsere Trennung nie verändert: Wir werden immer für dich da sein."

"Seit deiner Geburt und auf ewig – das schwöre ich dir. Bei deinem ersten Schultag, wenn du deinen Führerschein machst, deinen ersten Job beginnst oder du dann irgendwann heiratest und uns Enkelkinder schenkst", schreibt Pietro weiter. Abschließend wiederholt der stolze Vater noch einmal: "Egal ob du traurig oder glücklich bist, Mama und Papa werden immer für dich da sein!"

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im August 2021

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

Instagram / pietrolombardi Alessio und Pietro Lombardi

