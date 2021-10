Sarah Engels (28) und Pietro Lombardi (29) zeigen einmal mehr, wie gut sie sich verstehen! Trotz ihrer Trennung im Jahr 2016 gilt das Verhältnis der ehemaligen DSDS-Finalisten heute als harmonisch. Sie kümmern sich auch weiterhin gemeinsam um ihren Sohn Alessio (6). Aktuell ist Sarah zum zweiten Mal schwanger – sie erwartet ihren ersten Nachwuchs mit Ehemann Julian (28). Das ungeborene Mädchen durfte jetzt sogar schon mal Pietros Musik kennenlernen!

Sarah und Julian besuchten nun ein Event, bei dem Pietro einen Auftritt hatte. In ihrer Instagram-Story teilte die Sängerin Clips, in denen der 29-Jährige seine größten Hits performt. Sarah scheint es zu gefallen – freudig wippt sie in einem engen Kleid zum Takt der Musik und präsentiert auf diese Weise ihren Babybauch. "Pietro, ich höre es an deiner Stimme, du bist aufgeregt wegen Freitag, sei ehrlich", scherzte sie dazu.

Allzu falsch liegt die 28-Jährige mit ihrer Stichelei wohl nicht. Am Freitag erscheint Pietros neuer Song "Lüg mich an". Am Morgen teilte er seinen Fans in seiner Story mit: "Ich bin sehr glücklich, ich bin heute mit einem Lächeln aufgestanden. Heute um 19 Uhr kommt ein Trailer zum neuen Song, am Freitag wird er erscheinen. Stellt euch einen Countdown." Zu dem Clip schrieb er: "Bin so aufgeregt."

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Sarah Engels und Pietro Lombardi mit ihrem Sohn Alessio an dessen Einschulungstag

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels zeigt ihren Babybauch

Anzeige

Michael Kremer / Future Image Pietro Lombardi in Erfurt 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de