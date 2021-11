Der neue Spider-Man: Far From Home-Trailer ist da – und die Fans sind völlig aus dem Häuschen! Dabei ist die Vorfreude schon seit der Veröffentlichung des allerersten Clips im August gewaltig. Jetzt hat sich diese wohl – sofern das überhaupt möglich ist – nochmals gesteigert. Das könnte vor allem an einer Szene liegen: Hier küssen sich Peter Parker aka Tom Holland (25) und MJ alias Zendaya (25)!

Zwar ist die Sequenz mit den beiden nur knapp zwei Sekunden lang – doch das reicht aus, um die Fans der Superhelden-Verfilmung in reine Ekstase zu versetzen. So wurde der Trailer alleine auf YouTube innerhalb von sieben Stunden über 19 Millionen Mal angeschaut. Auch die Reaktionen sind durchweg positiv und lassen durchblicken, dass jeder Marvel-Anhänger es kaum erwarten kann, bis der Film am 15. Dezember in den Kinos erscheint. "Er hat das Potenzial, das bisher größte Marvel-Crossover zu werden", "Verdammt Leute, 'No Way Home' wird Geschichte schreiben" oder: "Der Hype ist immer noch ungebrochen. Ich bin sehr gespannt auf diesen Film!", lauten nur drei der begeisterten Kommentare.

Dass MJ und Peter knutschen, ist allerdings nicht das Einzige, was die Zuschauer in Jubelstimmung versetzt. Nach dem Erscheinen des Trailers ist jetzt außerdem klar: Viele der Theorien, die nach dem ersten "Spider-Man 3"-Vorgeschmack entstanden, sind wahr – wie etwa die Rückkehr vom grünen Kobold, Sandman und Elektro. Nach wie vor ist aber ungewiss, ob die früheren Inkarnationen von Spidey, sprich Tobey Maguire (46) und Andrew Garfield (38), in der Fortsetzung mit dabei sind.

MEGA Zendaya und Tom Holland am Set von "Spider-Man: Far From Home"

Instagram / tomholland2013 Tom Holland und Zendaya am "Spider-Man"-Set

ActionPress Eine Szene aus "Spider-Man"

