Süßes Baby-Update von Anna-Maria Ferchichi (40). Vergangene Woche konnten Rapper Bushido (43) und seine Frau ihren Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Das Paar, das bereits fünf gemeinsame Kinder hat, hat Drillinge bekommen. Nach der Geburt erfreuten der Musiker und seine Liebste auch schon mit ein paar Einblicken in ihren neuen Alltag mit den drei kleinen Mädchen. Jetzt teilte Anna-Maria erneut eine niedliche Aufnahme der neuen Familienmitglieder.

In ihrer Instagram-Story postete die 40-Jährige ein Bild, auf dem die Füßchen von einem Drilling zu sehen sind. Die Mini-Füße stecken in gepunkteten Söckchen und gucken unter einer kuscheligen Decke mit Elefantenmotiv hervor. Offenbar schlummern die Kinder gemeinsam in einem Bettchen – denn neben dem Paar Füße spitzelt noch mehr Stoff hervor. Demnach scheint ein Geschwisterchen direkt daneben zu liegen. Für Anna-Maria ist der Gedanke daran, dass sie jetzt nicht nur achtfache Mama, sondern auch Mutter von Drillingen ist, noch nicht real. "Kann es noch immer nicht fassen", betitelte sie den Beitrag.

Auch ihr Mann hatte schon ein Bild von einem der Kids geteilt und dazu klargestellt, wie glücklich er aktuell ist. "Die Liebe unseres Lebens", schrieb er zu dem Foto eines kleinen Köpfchens. Ob es sich um Baby Leonora, ihre Schwester Naima oder doch um die kleine Amaya handelt, verriet er dabei aber nicht.

Instagram / anna_maria_ferchichi Füße von Anna-Maria Ferchichis Babys

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

Instagram / bush1do Ein Drilling von Bushido und Anna-Maria Ferchichi

