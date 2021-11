Hatte Björn Diefenbach bei Bauer sucht Frau gar nicht die Absicht, seine Traumfrau zu finden? Im Rahmen der Kuppelshow hatte der Agraringenieur Dani und Kathrin zu sich auf den Hof eingeladen, um herauszufinden, ob eine der Damen die Richtige für ihn ist. Letztendlich war daraus auf allen Seiten jedoch lediglich Freundschaft entstanden – worüber der TV-Landwirt auch keineswegs enttäuscht ist. Im Promiflash-Interview äußerten einige Ex-Teilnehmer nun Zweifel an der Liebessuche des 32-Jährigen. Sie sind überzeugt: Björn war nie ernsthaft auf eine Beziehung aus!

Christa Haberl (45) ist sich sicher, dass für den Hobby-Musiker stets etwas anderes im Fokus stand. "War von Anfang an klar, dass Björn nicht wirklich Interesse an den Frauen, sondern mehr an seiner Musik hat", gab sich die ehemalige Kandidatin im Gespräch mit Promiflash überzeugt. Immerhin für eine Freundschaft zwischen den Hofdamen habe es aber gereicht. "Dani und Kathi werden Freunde bleiben und Björn wird seinen Weg alleine gehen", prophezeite sie.

Der einstige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer Gunther (36) vermutet, dass in dem Blondschopf ein freiheitsliebender Mann steckt. "Bei Björn glaube ich eher, dass er so ein Lebemensch ist, der wenig Verpflichtungen und ein freies Leben hat", teilte er seinen Eindruck und hinterfragte die Show-Teilnahme: "Ich kann aber nicht verstehen, warum er dann bei 'Bauer sucht Frau' dabei war, weil er, so wie es scheint, gar keine Freundin braucht oder will."

RTL Björn, Dani und Kathrin, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

Instagram / christa_haberl Christa Haberl im November 2020

Instagram / n_farmer_gunther Gunther Höfler im Januar 2020

