Nach fünf Folgen bei Ex on the Beach ist Schluss für Kandidat Jay! Der sächsische Stripper kam als Ex-Flirt von Temptation Island-Sternchen Roxy in Episode drei zu dem TVNow-Format. Die Romanze der einstigen Temptation Island V.I.P.-Kollegen wollte aber nicht mehr so recht aufflammen. Und auch mit den anderen Ladys konnte der Leipziger nicht warm werden. Kein Wunder also, dass das Terror-Tablet jetzt das Ziehen der Reißleine verkündet hat!

Während es bei den restlichen "Ex on the Beach"-Kandidaten in den bisherigen Ausgaben schon ordentlich zur Sache ging, hielt sich Jay vermehrt im Hintergrund. Das entging natürlich auch der Produktion nicht – und schickte den ehemaligen First Dates-Kandidaten direkt nach Hause. Das verkündete sein Show-Kumpel Till mit dem Terror-Tablet in der Hand: "Singles, ihr seid hier, um entweder jemanden kennenzulernen oder die Vergangenheit mit eurem Ex aufzuarbeiten. Jay, bitte pack deine Sachen, schlafen kannst du auch zu Hause!"

Während der Rest des Casts es noch nicht ganz glauben konnte, fasste Kandidaten Sandra noch einmal zusammen: "Du lernst niemanden Neues kennen und du machst nichts mit einer Ex." Vor der Gruppe gab sich der Tänzer noch relativ gelassen, behauptete "cool" mit der Entscheidung zu sein. Im Sprechzimmer kurz vor seinem Auszug gab er dann aber doch zu: "Das war schon ein Schock für mich. Das finde ich scheiße."

