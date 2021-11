Wenn es nach Kate Merlan (34) gegangen wäre, hätte ihr Partner Jakub Jarecki wohl besser eine andere Dame ausgesucht! Aktuell testet das Paar in der Reality-TV-Show Temptation Island V.I.P. seine Treue. Bevor die beiden allerdings in ihren getrennten Villen einziehen durften, mussten sie sich jeweils für einen Single als Verführer entscheiden. Jakubs Frauenwahl schien Kate jedoch ganz und gar nicht zu gefallen!

"Jeder konnte sehen, dass ich das scheiße fand", verriet die rothaarige Beauty gegenüber Promiflash. Immerhin entspreche Jakubs ausgewählte Single-Dame genau dem Typ Frau, auf den der Fußballer früher stand. "Ich habe kurz überlegt, ob ich ihm oder ihr den Hals umdrehe, aber sie konnte ja nichts dafür", schilderte Kate. An den Moment der Entscheidung hat die Schönheit keine guten Erinnerungen: "In der Sekunde, in der er sie ausgewählt hat, fing meine Fantasiewelt an sich zu drehen und mein Kopfkino ging los. Horror!"

Am liebsten hätte sich Kate wohl gewünscht, dass sich ihr Liebster für eine andere Lady entscheidet oder die beiden das TV-Experiment vielleicht sogar spontan komplett abbrechen. "Klar war ich in dem Moment schon sauer, weil er es mir dadurch noch schwerer gemacht hat, denn ich wusste ja, dass er mit ihr auch noch in einem Zimmer schlafen würde", erinnerte sich die 34-Jährige zurück.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+.

Kate Merlan und ihr Freund Jakub Jarecki

Kate Merlan, April 2021

Kate Merlan und Jakub Jarecki

