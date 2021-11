Was denken Verführerin Layla Leona und Verführer Lukas Berghof eigentlich über Jakub Jarecki? Bei Temptation Island V.I.P. stellen sich Reality-Sternchen Kate Merlan (34) und Jakub in diesem Jahr dem harten Treuetest. In der ersten Folge trafen die Pärchen nun auf ihre süße Versuchung. Der TV-Neuling sorgte dabei direkt für Unmut bei seiner Freundin. Obwohl Kate ausdrücklich nicht wollte, dass ihr Liebster Layla als erste potenzielle Fremdgehpartnerin wählt, entschied er sich für die Blondine! Sie wählte kurz danach Verführer Lukas. Gegenüber Promiflash verrieten die Singles nun, was sie von Jakub halten.

Im Interview mit Promiflash blickte Layla auf das erste Aufeinandertreffen mit Jakub zurück. "Mein erster Eindruck von ihm war sehr positiv, obwohl er mit seiner Auswahl [...] Kate direkt in Angst versetzt hatte", erzählte die Influencerin. Ob er den Treuetest besteht, sei für sie "schwer zu sagen" – immerhin habe er direkt zu Beginn gegen den Willen seiner Freundin entschieden. Die Verführerin betonte außerdem, dass sie "im echten Leben [...] bestimmt mit ihm auf Dates gegangen" wäre. Und wie schätzt sie die Beziehung der Promi-Turteltauben ein? "Ich habe den Eindruck, dass die beiden ein glückliches Paar sind. Um so spannender wird es werden, wer den ersten 'Fehltritt' macht", gab Layla preis.

Kate entschied sich für Verführer Lukas. Auch er gab gegenüber Promiflash eine erste Beziehungseinschätzung. Auf ihn würde das Paar zwar glücklich wirken, andererseits aber auch wiederum nicht. "Er hat die Frau gewählt, bei der Kate meinte: Mach das bitte nicht. Ich kann Jakub schwer einschätzen, aber er wirkt eher kühl", erläuterte er seine Gedanken. Grundsätzlich sehe Jakub für Lukas darüber hinaus nicht so aus, als würde er treu bleiben.

