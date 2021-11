Herzogin Meghan (40) verrät ein seltenes Detail über Lilibet Diana! Gemeinsam mit ihrem Gatten Prinz Harry (37) bekam die ehemalige Schauspielerin nach Sohnemann Archie Harrison (2) im Juni 2021 schließlich Töchterchen Lili. Da die Eltern ihre Kinder streng aus der Öffentlichkeit heraushalten, weiß keiner außerhalb ihres Familien- und Freundeskreises, wie ihre Tochter aussieht. Auch sonst ist nicht viel über die Kleine bekannt. Doch in einer Talkshow macht Meghan jetzt eine Ausnahme und plaudert aus, welchen Meilenstein Lilibet gerade gemeistert hat...

In dem Teaser für die kommende Ausgabe der The Ellen DeGeneres Show ist bereits zu sehen, dass Gastgeberin Ellen (63) und Ehrengast Meghan ganz schön privat werden! So lässt die Mama sich sogar ein paar Details zu ihrer Tochter entlocken: "Lili zahnt jetzt", verrät die 40-Jährige in der Show. "Ich würde alles dafür tun, um ihr diese Schmerzen zu erleichtern." Ellen rät der Mutter daraufhin scherzhaft, es doch mit Tequila zu versuchen. "Das macht dich wohl zu Tante Ellen", steigt Meghan in den Joke ein. "Deswegen habe ich keine Kinder", witzelt die Talkmasterin abschließend.

Die Fans sind schon ganz heiß auf das gesamte Interview! Vermutlich, weil Meghan und Harry in ihrem gemeinsamen Talk mit Oprah Winfrey ordentlich ausgepackt – und gegen die Königsfamilie ausgeteilt hatten. Ob sie mit Ellen wohl ähnliche Töne anschlagen wird?

Getty Images Ellen DeGeneres, Januar 2020 in Beverly Hills

Getty Images Herzogin Meghan im Januar 2018 in Wales

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

