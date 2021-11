Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) sind offenbar bereit, ihre Gefühle füreinander öffentlich zu machen. Seit Wochen wird spekuliert, ob zwischen der Reality-TV-Bekanntheit und dem Comedian etwas läuft. Zuletzt wurde aber immer wieder betont, dass Pete der frisch getrennten Kim im Scheidungsdrama guttut und sich die zwei einfach nur gut verstehen. Das Duo wurde allerdings beim Händchenhalten erwischt – und jetzt bestätigt auch ein Insider: Sie steuern direkt auf eine feste Beziehung zu.

Gegenüber Page Six verriet eine anonyme Quelle, wie ernst es bereits zwischen der 41-Jährigen und ihrem jüngeren Liebhaber ist. In ihrem Bekanntenkreis haben sie wohl schon verkündet, dass sie sich intensiv und nicht nur als gute Freunde kennenlernen wollen. Dem Insider nach daten sich die beiden nämlich ganz offiziell. Dazu passt tatsächlich, dass sich Kim und Pete auf neuen Paparazzi-Fotos nicht vor den Fotografen verstecken, sondern beim öffentlichen Turteln in Palm Springs in die Kamera strahlen.

Ein weiterer Informant versicherte People, dass Kim und der gebürtige New Yorker aktuell jede freie Minute miteinander verbringen – und auch Kontakt halten, wenn sie gerade einmal Tausende Kilometer voneinander getrennt sind. "Sie lernen sich besser kennen und verstehen sich gut. Er ist sehr lustig, unterhaltsam und macht Kim glücklich. Sie treffen sich immer noch und genießen es. Er überschüttet Kim mit Komplimenten und sie liebt es", schwärmte der Insider von der aktuellen Datingphase der beiden.

Instagram / flavorflavofficial Pete Davidson, Kim Kardashian, Flavor Flav und Kris Jenner

Getty Images Pete Davidson bei der Met Gala, 2021

MEGA Kim Kardashian, Oktober 2021

